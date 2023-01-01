Toyota Roomy

Дорогие друзья! Сегодня мы рады представить вам удивительный автомобиль - Toyota Roomy, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии и находится в безупречном состоянии. Регистрация в РФ не была произведена, ПТС электронный. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует надежную защиту от коррозии и сохранение первозданного внешнего вида.

Дополнительные опции, такие как кондиционер, тонированные стекла, электропривод зеркал и множество других, обеспечивают комфорт и удобство во время поездок. Автомобиль оснащен системами безопасности, такими как антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система стабилизации (ESP) и штатный иммобилайзер. Все это обеспечивает максимальную безопасность водителя и пассажиров на дороге.

Такие функции, как регулировка руля по высоте и вылету, электростеклоподъемники, подушки безопасности боковые, подушка безопасности водителя и пассажира, бортовой компьютер, датчик света, обогрев зеркал, центральный замок и усилитель руля, дополняют функционал данного автомобиля и делают его максимально удобным и функциональным.

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