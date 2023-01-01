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Toyota Roomy
2018
999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Roomy 2018

999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy
Toyota Roomy

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Roomy
  • Поколение I
  • Модификация 1.0 CVT (69 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 75000 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 217816
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 996 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.
  • Воблер 316

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Roomy

Дорогие друзья! Сегодня мы рады представить вам удивительный автомобиль - Toyota Roomy, 2018 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Японии и находится в безупречном состоянии. Регистрация в РФ не была произведена, ПТС электронный. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует надежную защиту от коррозии и сохранение первозданного внешнего вида.

Дополнительные опции, такие как кондиционер, тонированные стекла, электропривод зеркал и множество других, обеспечивают комфорт и удобство во время поездок. Автомобиль оснащен системами безопасности, такими как антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система стабилизации (ESP) и штатный иммобилайзер. Все это обеспечивает максимальную безопасность водителя и пассажиров на дороге.

Такие функции, как регулировка руля по высоте и вылету, электростеклоподъемники, подушки безопасности боковые, подушка безопасности водителя и пассажира, бортовой компьютер, датчик света, обогрев зеркал, центральный замок и усилитель руля, дополняют функционал данного автомобиля и делают его максимально удобным и функциональным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность приобрести этот удивительный автомобиль уже сегодня!

id217816

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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