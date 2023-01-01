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Toyota Sequoia
2011
3 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Sequoia 2011

3 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sequoia
  • Поколение II
  • Модификация 5.7 AT (381 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 253914 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 049398
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5663 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 381 л.с.
  • Воблер 60

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sequoia

Добрый день, уважаемые автолюбители! Сегодня мы хотим представить вам нашу новую автомобильную инновацию – Toyota Sequoia 2011 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2011 году, и он уже готов порадовать своего нового владельца.

Внутреннее оснащение Toyota Sequoia также не оставит вас равнодушными: мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, датчики дождя и света, круиз-контроль, третий ряд сидений, дистанционный запуск двигателя, вентиляция и обогрев сидений, камера заднего вида – все это делает его комфортабельным на любой дистанции и в любых условиях.

Toyota Sequoia 2011 года выпуска – это надежный автомобиль, который отличается высоким уровнем безопасности и комфорта. Для тех, кто ищет надежный автомобиль, этот вариант станет прекрасным выбором.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что после знакомства с Toyota Sequoia 2011 года, вы не захотите остановить свой выбор на другом автомобиле. Сделайте правильный выбор – выберите Toyota Sequoia!

id049398

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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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