Toyota Sequoia

Здравствуйте! Мы рады предложить вам наш автомобиль Toyota Sequoia, 2014 года выпуска, который был пригнан из Америки в 2018 году. Автомобиль имеет оригинальный ПТС и только одну регистрацию, что делает его отличным выбором для всех, кто ищет надежный и проверенный автомобиль.

Но это еще не все! Этот Toyota Sequoia оснащен множеством дополнительных опций, которые значительно повысят комфорт во время поездки. Среди них: люк, LED оптика, камера заднего вида, электропривод сидений, аудиосистема JBL Synthesis, электропривод багажника, легкосплавные диски R20 и 3 ряд сидений.

Этот автомобиль привозили индивидуально под себя и полностью обслужен. Даже диски были недавно покрашены, чтобы выглядели как новые. Кроме того, он доукомплектован Bi-LED оптикой, что еще больше повысит безопасность во время поездки.

Важно отметить, что ГБО уже установлено на этом автомобиле и вписано в ПТС, что дает большую экономию во время использования.

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