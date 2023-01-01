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Toyota Sequoia
2014
5 090 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Sequoia 2014

5 090 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sequoia
  • Поколение II
  • Модификация 5.7 AT (381 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 201393 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Пурпурный
  • VIN 100931
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5663 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 381 л.с.
  • Воблер 9

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sequoia

Здравствуйте! Мы рады предложить вам наш автомобиль Toyota Sequoia, 2014 года выпуска, который был пригнан из Америки в 2018 году. Автомобиль имеет оригинальный ПТС и только одну регистрацию, что делает его отличным выбором для всех, кто ищет надежный и проверенный автомобиль.

Но это еще не все! Этот Toyota Sequoia оснащен множеством дополнительных опций, которые значительно повысят комфорт во время поездки. Среди них: люк, LED оптика, камера заднего вида, электропривод сидений, аудиосистема JBL Synthesis, электропривод багажника, легкосплавные диски R20 и 3 ряд сидений.

Этот автомобиль привозили индивидуально под себя и полностью обслужен. Даже диски были недавно покрашены, чтобы выглядели как новые. Кроме того, он доукомплектован Bi-LED оптикой, что еще больше повысит безопасность во время поездки.

Важно отметить, что ГБО уже установлено на этом автомобиле и вписано в ПТС, что дает большую экономию во время использования.

Если вы заинтересовались этим автомобилем Toyota Sequoia, 2014 года выпуска, привезенным индивидуально из Америки и с множеством дополнительных опций, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Мы подготовили для вас бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам принять правильное решение.

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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