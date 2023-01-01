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Toyota Sienna
2019
3 150 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Sienna 2019

3 150 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienna
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 3.5 AT (296 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 46748 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 058260
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3456 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 296 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienna

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Дорогие друзья!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем надежного автомобиля Toyota Sienna 2019 года выпуска. Этот автомобиль привезен из США в 2022 году и прошел две регистрации в РФ. Все технические обслуживания были проведены своевременно, поэтому вы можете быть уверены в надежности этой машины.

Этот автомобиль был создан для тех, кто ценит комфорт, безопасность и надежность. Toyota Sienna оснащен мощным двигателем объемом 3,5 литра и мощностью до 296 л.с., что позволяет разгоняться до высоких скоростей в считанные секунды.

Некоторые элементы экстерьера (например, капот и крыло) были окрашены в салоне. Это свидетельствует о том, что автомобиль был приобретен удачно, а его прошлое использование не оставило следов на кузове и других элементах.

Toyota Sienna - идеальный вариант для путешествий и городской эксплуатации. Разнообразные дорожные условия не станут преградой для этого автомобиля, за счет качественного кузова и технологий, которые использовались при его создании.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить детальную информацию об этом надежном автомобиле.

Не упустите свой шанс, Toyota Sienna станет надежным другом и спутником ваших путешествий!

id058260

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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