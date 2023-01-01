Toyota Sienna

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Дорогие друзья!

Мы рады предложить вам уникальную возможность стать обладателем надежного автомобиля Toyota Sienna 2019 года выпуска. Этот автомобиль привезен из США в 2022 году и прошел две регистрации в РФ. Все технические обслуживания были проведены своевременно, поэтому вы можете быть уверены в надежности этой машины.

Этот автомобиль был создан для тех, кто ценит комфорт, безопасность и надежность. Toyota Sienna оснащен мощным двигателем объемом 3,5 литра и мощностью до 296 л.с., что позволяет разгоняться до высоких скоростей в считанные секунды.

Некоторые элементы экстерьера (например, капот и крыло) были окрашены в салоне. Это свидетельствует о том, что автомобиль был приобретен удачно, а его прошлое использование не оставило следов на кузове и других элементах.

Toyota Sienna - идеальный вариант для путешествий и городской эксплуатации. Разнообразные дорожные условия не станут преградой для этого автомобиля, за счет качественного кузова и технологий, которые использовались при его создании.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить детальную информацию об этом надежном автомобиле.

Не упустите свой шанс, Toyota Sienna станет надежным другом и спутником ваших путешествий!

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