Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Toyota Sienna
2021
5 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Toyota Sienna 2021

5 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna
Toyota Sienna

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienna
  • Поколение IV
  • Модификация 2.5hyb AT (189 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 7498 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 051131
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 2487 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 189 л.с.
  • Воблер 205

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Toyota Sienna

Уважаемые покупатели!

Спешим предложить Вам автомобиль Toyota Sienna 2021 года выпуска, который является одним из лучших выборов для тех, кто ценит комфорт и безопасность во время поездки.

Toyota Sienna 2021 года обладает всеми необходимыми опциями, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта. Электропривод задних дверей, камера заднего вида, электропривод переднего сидения, активный круиз контроль, удержание в полосе - все это доступно в этом автомобиле.

Кроме того, Toyota Sienna 2021 года имеет стильный и современный дизайн, который подчеркивает его индивидуальность и привлекательность.

Но главное, что делает этот автомобиль настоящим шедевром - это безопасность. Система активного круиз контроля и удержания в полосе помогут уберечь Вас от неприятностей на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш продавец ответит на все интересующие вопросы и поможет с выбором автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем автомобиля высочайшего качества!

id051131

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Toyota

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2013

1 342 000 ₽

Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon Toyota Avalon

Toyota Avalon
2022

3 675 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2015

1 432 000 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 244 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2011

1 594 966 ₽

Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry Toyota Camry

Toyota Camry
2022

3 801 000 ₽

Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha Toyota Prius Alpha

Toyota Prius Alpha
2014

1 210 000 ₽

Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner Toyota Fortuner

Toyota Fortuner
2013

2 500 000 ₽

Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4 Toyota RAV4

Toyota RAV4
2020

2 899 000 ₽

Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla

Toyota Corolla
2005

614 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа