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Toyota Sienta
2016
1 570 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Sienta 2016

1 570 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II
  • Модификация 1.5hyb CVT (74 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 106306 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Коричневый
  • VIN 075413
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 137

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

Компактвэн Toyota Sienta - это идеальное решение для семьи, которая ищет автомобиль с большим количеством мест и экономичным расходом топлива. Модель второго поколения, выпущенная в 2016 году, оснащена гибридным двигателем объемом 1496 см3, который обеспечивает мощность 74 л.с. и позволяет экономить на заправках.

Этот коричневый автомобиль с пробегом 106306 км привезен из Японии в мае 2023 года и имеет электронный ПТС, без учета в РФ. Заводское лакокрасочное покрытие идеально сохраняет внешний вид машины.

Дополнительные опции включают систему предупреждения о столкновении, мультифункциональное рулевое колесо, систему «старт-стоп», бесключевой доступ, электропривод задних дверей, климат-контроль, датчик света, камеру заднего вида и противотуманные фары - все необходимое для комфортной и безопасной поездки.

Toyota Sienta - это семейный автомобиль, который можно использовать для перевозки большого количества пассажиров. Семь мест позволяют разместить всех членов семьи и друзей, а привод на передние колеса и автоматическая коробка передач обеспечивают комфортную езду на любой дороге.

Аукционный лист 4 балла.

Этот автомобиль готов к новым приключениям и ждет своего нового владельца!

id075413

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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