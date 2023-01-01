Toyota Sienta

Компактвэн Toyota Sienta - это идеальное решение для семьи, которая ищет автомобиль с большим количеством мест и экономичным расходом топлива. Модель второго поколения, выпущенная в 2016 году, оснащена гибридным двигателем объемом 1496 см3, который обеспечивает мощность 74 л.с. и позволяет экономить на заправках.

Этот коричневый автомобиль с пробегом 106306 км привезен из Японии в мае 2023 года и имеет электронный ПТС, без учета в РФ. Заводское лакокрасочное покрытие идеально сохраняет внешний вид машины.

Дополнительные опции включают систему предупреждения о столкновении, мультифункциональное рулевое колесо, систему «старт-стоп», бесключевой доступ, электропривод задних дверей, климат-контроль, датчик света, камеру заднего вида и противотуманные фары - все необходимое для комфортной и безопасной поездки.

Toyota Sienta - это семейный автомобиль, который можно использовать для перевозки большого количества пассажиров. Семь мест позволяют разместить всех членов семьи и друзей, а привод на передние колеса и автоматическая коробка передач обеспечивают комфортную езду на любой дороге.

Аукционный лист 4 балла.

Этот автомобиль готов к новым приключениям и ждет своего нового владельца!

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