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Toyota Sienta
2020
1 729 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Sienta 2020

1 729 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II
  • Модификация 1.5 CVT (109 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 77706 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Черный
  • VIN 247272
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 231

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

Уважаемые автолюбители,

Сегодня мы представляем Toyota Sienta, которая уже доступна для покупки. Это автомобиль, который был ввезен в 2023 году и обладает всеми современными технологиями.

Toyota Sienta имеет электронный ПТС, который гарантирует полную безопасность и защиту вашей инвестиции. Кузов автомобиля покрыт заводским лаком, что дает ему максимальную стойкость к внешним воздействиям.

Кроме того, у нашего автомобиля есть множество дополнительных опций, которые позволят вам наслаждаться комфортом и безопасностью во время каждой поездки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя – это только начало. Камера заднего вида поможет вам при парковке, а третий ряд сидений значительно расширяет количество людей, которых вы можете перевозить.

Автомобиль также оснащен датчиками дождя и света, которые позволяют ему адаптироваться к изменяющимся условиям погоды. Климат-контроль и электропривод и обогрев зеркал – это только некоторые из дополнительных опций, которые делают Toyota Sienta еще более привлекательным выбором.

Не упустите возможность стать владельцем этого автомобиля прямо сейчас. Звоните нам и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам сделать правильный выбор и ответить на все ваши вопросы.

id247272

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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