Toyota Sienta

Мы предлагаем вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля премиум-класса – Toyota Sienta, модельного года 2018. Этот автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году и обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС.

Одной из главных особенностей этой модели является наличие дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Вам будут доступны такие функции, как кондиционер, навигационная система, обогрев сидений, а также третий ряд сидений для перевозки большого количества пассажиров.

Toyota Sienta также оснащена системой доступа без ключа, что обеспечивает удобство и безопасность в использовании. Кроме того, вы сможете насладиться электроскладыванием зеркал, электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками, благодаря которым настройка автомобиля под свои нужды будет более простой и удобной.

Важно отметить, что Toyota Sienta имеет встроенную систему безопасности, включая антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости и, фронтальные и боковые подушки безопасности. Это гарантирует вашу безопасность на дороге и защищает всех пассажиров.

Особенностью этого автомобиля является также наличие камеры заднего вида, которая обеспечит вам полный обзор при парковке и маневрах задним ходом. Кроме того, вы сможете воспользоваться электроприводом задней двери для удобной загрузки и разгрузки багажа.

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