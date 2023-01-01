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Toyota Sienta
2018
1 598 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Sienta 2018

1 598 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 36 79
Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II
  • Модификация 1.5 CVT (109 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 33164 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Черный
  • VIN 161000
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.
  • Воблер 57

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

Мы предлагаем вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля премиум-класса – Toyota Sienta, модельного года 2018. Этот автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году и обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС.

Одной из главных особенностей этой модели является наличие дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Вам будут доступны такие функции, как кондиционер, навигационная система, обогрев сидений, а также третий ряд сидений для перевозки большого количества пассажиров.

Toyota Sienta также оснащена системой доступа без ключа, что обеспечивает удобство и безопасность в использовании. Кроме того, вы сможете насладиться электроскладыванием зеркал, электроприводом зеркал и электростеклоподъемниками, благодаря которым настройка автомобиля под свои нужды будет более простой и удобной.

Важно отметить, что Toyota Sienta имеет встроенную систему безопасности, включая антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости и, фронтальные и боковые подушки безопасности. Это гарантирует вашу безопасность на дороге и защищает всех пассажиров.

Особенностью этого автомобиля является также наличие камеры заднего вида, которая обеспечит вам полный обзор при парковке и маневрах задним ходом. Кроме того, вы сможете воспользоваться электроприводом задней двери для удобной загрузки и разгрузки багажа.

Не упустите возможность стать владельцем престижного автомобиля Toyota Sienta 2018 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id161000

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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