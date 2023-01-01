Toyota Sienta

преимущества

- Кондиционер (климат 1-зонный)

- Тонированные стекла

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Подогрев руля

- Третий ряд сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Количество мест (7)

- Салон (ткань)

- Цвет салона (темный)

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Регулировка руля

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

- Доводчики дверей

- Система старт-стоп

- Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

- Система электронного контроля устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

id094292