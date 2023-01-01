Toyota Sienta
преимущества
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Третий ряд сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (7)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Доводчики дверей
- Система старт-стоп
- Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
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