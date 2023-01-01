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Toyota Sienta
2017
1 400 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Sienta 2017

1 400 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II
  • Модификация 1.5hyb CVT (74 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 73550 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 094292
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 58

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

преимущества
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Третий ряд сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (7)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Доводчики дверей
- Система старт-стоп
- Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

id094292

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
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