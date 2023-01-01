Toyota Sienta
Преимущества:
- Без учета в РФ
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Система доступа без ключа
- Количество мест (7)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Камера 360°
- Система удержания в полосе
- Система предотвращения от столкновения
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