Toyota Sienta

Преимущества:

- Без учета в РФ

- Климат 1-зонный

- Тонированные стекла

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Система доступа без ключа

- Количество мест (7)

- Салон (комбинированный)

- Цвет салона (темный)

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Регулировка руля (в 1 пл.)

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные)

- Камера 360°

- Система удержания в полосе

- Система предотвращения от столкновения

id254670