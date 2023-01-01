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Toyota Sienta
2019
1 949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Sienta 2019

1 949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.5hyb CVT (74 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 42553 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Красный
  • VIN 157686
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 126

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

Преимущества:
- Аукционный лист на 4+
- Без регистрации в РФ
- Электронный ПТС
- Заводской окрас
- Климат 1-зонный
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Система доступа без ключа
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера 360°

id157686

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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