Toyota Sienta
Преимущества:
- Аукционный лист на 4+
- Без регистрации в РФ
- Электронный ПТС
- Заводской окрас
- Климат 1-зонный
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Система доступа без ключа
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера 360°
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