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Toyota Sienta
2016
1 635 000 ₽
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Toyota Sienta 2016

1 635 000 ₽
Возможна доставка
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II
  • Модификация 1.5hyb CVT (74 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 153343 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • Воблер 52
  • VIN 062333
  • Тип двигателя Гибрид
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

Преимущества:

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Диодная головная оптика (ближний свет)
- Климат-контроль
- Датчик света
- Электропривод сдвижной двери

062333

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
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