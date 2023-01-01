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Toyota Sienta
2018
1 795 000 ₽
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Toyota Sienta 2018

1 795 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (109 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 51534 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Синий
  • Воблер 69
  • VIN 165656
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

Преимущества: - Электронный ПТС - Кондиционер (климат 1-зонный) - Бортовой компьютер - Датчик света - Электростеклоподъемники (все) - Антиблокировочная система (ABS) - Камера заднего вида

165656

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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