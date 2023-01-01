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Toyota Sienta
2017
1 389 000 ₽
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Toyota Sienta 2017

1 389 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta
Toyota Sienta

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Sienta
  • Поколение II
  • Модификация 1.5 CVT (109 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 101705 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Красный
  • Воблер 056
  • VIN 090947
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1496 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 109 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 15
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Sienta

Преимущества:
- Кондиционер
- Датчик света
- Легкосплавные диски, 15
- Обогрев зеркал
- Электроскладывание зеркал
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Третий ряд сидений
- Бесключевой доступ

090947

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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