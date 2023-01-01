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Toyota Succeed
2017
1 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Succeed 2017

1 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed
Toyota Succeed

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Succeed
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 151512 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Белый
  • VIN 032948
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 103 л.с.
  • Воблер 233

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
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Информация

Toyota Succeed

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Toyota Succeed 2017 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортного и безопасного путешествия.

Toyota Succeed оснащен 1,5-литровым двигателем с мощностью 103 лошадиных сил и передачей CVT, что обеспечивает плавное переключение передач и отличную экономичность. Кроме того, этот автомобиль имеет полный привод 4WD, который обеспечивает уверенное сцепление с дорогой и контроль в любых условиях.

Автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием, которое придает ему стильный и элегантный вид, а также защищает от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Toyota Succeed имеет ряд дополнительных опций, которые делают его использование более комфортным и удобным. В салоне вы найдете кондиционер, который создаст комфортную атмосферу в любую погоду. Также в автомобиле установлен иммобилайзер и центральный замок, обеспечивающие безопасность вашего автомобиля.

Усилитель рулевого управления сделает вождение более легким и позволит вам чувствовать полный контроль над автомобилем. В салоне есть достаточно мест для пяти пассажиров, и салон обит тканью темного цвета. Сиденья водителя и пассажира можно регулировать вручную, а рулевую колонку можно настроить в одной плоскости.

Автомобиль также оснащен электроприводом зеркал и ручными стеклоподъемниками. Антиблокировочная система (ABS) гарантирует стабильность торможения, а фронтальные подушки безопасности обеспечат дополнительную защиту в случае аварии.

Не упустите возможность стать владельцем Toyota Succeed 2017 года. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы оказать вам помощь в выборе и приобретении автомобиля. Позвоните нам уже сегодня!

id032948

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