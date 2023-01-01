Toyota Succeed

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Toyota Succeed 2017 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортного и безопасного путешествия.

Toyota Succeed оснащен 1,5-литровым двигателем с мощностью 103 лошадиных сил и передачей CVT, что обеспечивает плавное переключение передач и отличную экономичность. Кроме того, этот автомобиль имеет полный привод 4WD, который обеспечивает уверенное сцепление с дорогой и контроль в любых условиях.

Автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием, которое придает ему стильный и элегантный вид, а также защищает от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Toyota Succeed имеет ряд дополнительных опций, которые делают его использование более комфортным и удобным. В салоне вы найдете кондиционер, который создаст комфортную атмосферу в любую погоду. Также в автомобиле установлен иммобилайзер и центральный замок, обеспечивающие безопасность вашего автомобиля.

Усилитель рулевого управления сделает вождение более легким и позволит вам чувствовать полный контроль над автомобилем. В салоне есть достаточно мест для пяти пассажиров, и салон обит тканью темного цвета. Сиденья водителя и пассажира можно регулировать вручную, а рулевую колонку можно настроить в одной плоскости.

Автомобиль также оснащен электроприводом зеркал и ручными стеклоподъемниками. Антиблокировочная система (ABS) гарантирует стабильность торможения, а фронтальные подушки безопасности обеспечат дополнительную защиту в случае аварии.

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