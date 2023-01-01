Toyota Tank

Уникальная возможность стать владельцем стильного и надежного автомобиля Toyota Tank! Этот минивэн привлекает внимание уже на первый взгляд своим красным цветом и элегантным дизайном.

Toyota Tank 1.0 CVT оснащен надежным и экономичным двигателем мощностью 69 л.с., который гарантирует плавное и комфортное движение на дороге. А благодаря автоматической коробке передач вы сможете наслаждаться безупречным переключением скоростей.

Особенности этой модели оставляют вас безразличными. В салоне вы найдете все необходимое для комфортной поездки: кондиционер, обогрев сидений и систему доступа без ключа. А с помощью бортового компьютера и датчика света вы всегда будете в курсе текущей информации о вашем автомобиле.

Toyota Tank обеспечивает полную безопасность во время движения благодаря системам ABS, системе курсовой устойчивости и контролю слепых зон. А парктроник и камера заднего вида помогут вам маневрировать на тесных парковочных местах.

Год выпуска 2018 гарантирует вам актуальность и современность данной модели. Более того, этот автомобиль был ввезен из Японии в этом году и у него нет владельцев в РФ!

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля! Сделайте свою жизнь удобнее и ярче с Toyota Tank!

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