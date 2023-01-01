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Toyota Tank
2018
1 215 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Tank 2018

1 215 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Tank
  • Поколение I
  • Модификация 1.0 CVT (69 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 12977 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Красный
  • VIN 263800
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 996 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.
  • Воблер 128

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Tank

Уникальная возможность стать владельцем стильного и надежного автомобиля Toyota Tank! Этот минивэн привлекает внимание уже на первый взгляд своим красным цветом и элегантным дизайном.

Toyota Tank 1.0 CVT оснащен надежным и экономичным двигателем мощностью 69 л.с., который гарантирует плавное и комфортное движение на дороге. А благодаря автоматической коробке передач вы сможете наслаждаться безупречным переключением скоростей.

Особенности этой модели оставляют вас безразличными. В салоне вы найдете все необходимое для комфортной поездки: кондиционер, обогрев сидений и систему доступа без ключа. А с помощью бортового компьютера и датчика света вы всегда будете в курсе текущей информации о вашем автомобиле.

Toyota Tank обеспечивает полную безопасность во время движения благодаря системам ABS, системе курсовой устойчивости и контролю слепых зон. А парктроник и камера заднего вида помогут вам маневрировать на тесных парковочных местах.

Год выпуска 2018 гарантирует вам актуальность и современность данной модели. Более того, этот автомобиль был ввезен из Японии в этом году и у него нет владельцев в РФ!
Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля! Сделайте свою жизнь удобнее и ярче с Toyota Tank!

id263800

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