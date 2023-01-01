Toyota Tank

Мы рады представить вам потрясающую возможность стать владельцем автомобиля Toyota Tank 2018 года выпуска. Этот авто был доставлен прямо к нам в Российскую Федерацию и полностью готов для регистрации.

Toyota Tank обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Изящные светодиодные фары обеспечат отличную видимость даже в условиях низкой освещенности, а датчик дождя активирует автоматическое включение стеклоочистителей при необходимости.

Ваше удобство является нашим приоритетом, поэтому автомобиль оснащен электроприводом боковых зеркал, позволяющим легко регулировать их положение. Кроме того, скользящие двери с электроприводом с обеих сторон обеспечат вам удобный доступ к заднему сиденью.

Запуск двигателя – простая и быстрая процедура благодаря кнопке запуска, а круиз-контроль позволит вам наслаждаться плавной и устойчивой поездкой на длительных прямых участках дороги.

Мы ценим вашу безопасность, поэтому Toyota Tank оснащена системой предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения. Она поможет избежать возможных аварийных ситуаций на дороге.

Комфортный климат-контроль позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне в любую погоду, создавая приятную атмосферу во время ваших поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы с удовольствием предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем Toyota Tank и наслаждаться комфортом и надежностью, которые предлагает эта замечательная модель.

id147743