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Toyota Tank
2018
1 120 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Tank 2018

1 120 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Tank
  • Поколение I
  • Модификация 1.0 CVT (69 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 85225 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 147743
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 996 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.
  • Воблер 124

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Tank

Мы рады представить вам потрясающую возможность стать владельцем автомобиля Toyota Tank 2018 года выпуска. Этот авто был доставлен прямо к нам в Российскую Федерацию и полностью готов для регистрации.

Toyota Tank обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Изящные светодиодные фары обеспечат отличную видимость даже в условиях низкой освещенности, а датчик дождя активирует автоматическое включение стеклоочистителей при необходимости.

Ваше удобство является нашим приоритетом, поэтому автомобиль оснащен электроприводом боковых зеркал, позволяющим легко регулировать их положение. Кроме того, скользящие двери с электроприводом с обеих сторон обеспечат вам удобный доступ к заднему сиденью.

Запуск двигателя – простая и быстрая процедура благодаря кнопке запуска, а круиз-контроль позволит вам наслаждаться плавной и устойчивой поездкой на длительных прямых участках дороги.

Мы ценим вашу безопасность, поэтому Toyota Tank оснащена системой предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения. Она поможет избежать возможных аварийных ситуаций на дороге.

Комфортный климат-контроль позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне в любую погоду, создавая приятную атмосферу во время ваших поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы с удовольствием предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем Toyota Tank и наслаждаться комфортом и надежностью, которые предлагает эта замечательная модель.

id147743

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Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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