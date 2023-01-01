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Toyota Tank
2018
1 284 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Tank 2018

1 284 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank
Toyota Tank

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Tank
  • Поколение I
  • Модификация 1.0 CVT (69 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 65368 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 231440
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 996 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.
  • Воблер 39

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Toyota Tank

Toyota Tank, модель первого поколения с пробегом 65368 км. Год выпуска 2018. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 996 см3 и мощностью 69 л.с. КПП - автомат, привод - передний.

Этот серый минивэн обладает множеством полезных характеристик. Он оснащен светодиодной головной оптикой, что обеспечивает яркое и четкое освещение. Климат-контроль позволяет создать комфортные условия в салоне, а удержание в полосе помогает водителю оставаться на своем пути.

Безопасность также является приоритетом в этой модели. Минивэн Toyota Tank оснащен полуактивной системой экстренного торможения, которая помогает предотвратить столкновение в аварийных ситуациях. Задние двери сдвижные с электроприводом обеспечивают удобный доступ к багажному отделению.

Камера заднего вида и задние парктроники помогут при парковке, а заводские литые диски R14 придают автомобилю стильный внешний вид. Безключевой доступ на всех дверях и запуск двигателя с кнопки делают использование автомобиля еще более удобным.

Для комфорта водителя и пассажиров также предусмотрены датчик света, круиз-контроль. Мультифункциональное рулевое колесо позволяет управлять мультимедией и бортовым компьютером.

Атермальное заводское остекление обеспечивает защиту от солнечных лучей и сохраняет комфортную температуру в салоне.

Toyota Tank - это надежный, комфортный и безопасный автомобиль для всей семьи. Торопитесь приобрести его прямо сейчас!

id231440

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