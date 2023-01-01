Toyota Tank

Toyota Tank, модель первого поколения с пробегом 65368 км. Год выпуска 2018. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 996 см3 и мощностью 69 л.с. КПП - автомат, привод - передний.

Этот серый минивэн обладает множеством полезных характеристик. Он оснащен светодиодной головной оптикой, что обеспечивает яркое и четкое освещение. Климат-контроль позволяет создать комфортные условия в салоне, а удержание в полосе помогает водителю оставаться на своем пути.

Безопасность также является приоритетом в этой модели. Минивэн Toyota Tank оснащен полуактивной системой экстренного торможения, которая помогает предотвратить столкновение в аварийных ситуациях. Задние двери сдвижные с электроприводом обеспечивают удобный доступ к багажному отделению.

Камера заднего вида и задние парктроники помогут при парковке, а заводские литые диски R14 придают автомобилю стильный внешний вид. Безключевой доступ на всех дверях и запуск двигателя с кнопки делают использование автомобиля еще более удобным.

Для комфорта водителя и пассажиров также предусмотрены датчик света, круиз-контроль. Мультифункциональное рулевое колесо позволяет управлять мультимедией и бортовым компьютером.

Атермальное заводское остекление обеспечивает защиту от солнечных лучей и сохраняет комфортную температуру в салоне.

Toyota Tank - это надежный, комфортный и безопасный автомобиль для всей семьи. Торопитесь приобрести его прямо сейчас!

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