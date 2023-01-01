Toyota Tank

Уникальный Toyota Tank – автомобиль, который привлекает внимание с первого взгляда. Этот эксклюзивный автомобиль только что был ввезен из Японии в июне 2023 года и еще не стоял на учете, что означает, что вы станете его первым собственником.

Однако, не только свежесть и неповторимость делают Toyota Tank таким привлекательным. Он также обладает невероятной комплектацией, которая удовлетворит самые взыскательные потребности.

Вам не придется беспокоиться о безопасности на дороге, потому что Toyota Tank оснащен контролем полосы, который поможет вам оставаться на своей полосе движения. Кроме того, камера заднего хода обеспечит безопасное паркование и маневрирование задним ходом.

А чтобы ваше путешествие было еще более приятным, Toyota Tank оснащен передним видеорегистратором с записью на головное устройство. Теперь вы можете сохранить самые яркие моменты своих поездок и делиться ими с друзьями и близкими.

Головное устройство автомобиля имеет множество полезных функций, таких как USB, SD и Bluetooth, что позволяет подключать ваше любимое музыкальное оборудование и наслаждаться любимой музыкой во время поездки.

Комфорт и удобство также находятся на высшем уровне благодаря кнопке старт-стоп, бесключевому доступу и датчику света и дождя. Ваша поездка будет максимально комфортной и уютной, независимо от погодных условий.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе стиль, надежность и функциональность, то Toyota Tank – идеальный выбор для вас. Не упустите возможность стать первым счастливым обладателем этого эксклюзивного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

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