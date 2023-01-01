Toyota Tank

Toyota Tank, 2019

Ваш шанс осуществить мечту о новом автомобиле стал реальностью! Представляем вам Toyota Tank 2019 года, привезенную непосредственно из Японии. Станьте первым счастливым владельцем этого автомобиля в РФ и наслаждайтесь его безупречным состоянием. Заводское лакокрасочное покрытие будет бережно сохранять его блеск на протяжении долгих лет.

Дополнительные особенности этого автомобиля поражают своей функциональностью и комфортом. Кондиционер обеспечит приятный климат в салоне, а иммобилайзер защитит вашу машину от несанкционированного доступа.

Бортовой компьютер предоставит вам полезную информацию о работе автомобиля, а центральный замок обеспечит вашу безопасность и удобство в использовании.

Электропривод зеркал и электростеклоподъемники позволяют управлять этими функциями легко и без усилий. Антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система обеспечат надежность и безопасность при движении.

Радио и CD-магнитола позволят вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок. А электронная задняя левая дверь добавляет удобства при посадке или высадке пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Это ваш шанс стать обладателем Toyota Tank 2019 года с привлекательными функциями и безукоризненным состоянием. Не упустите эту возможность!

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