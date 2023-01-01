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Toyota Tundra
2014
4 750 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Toyota Tundra 2014

4 750 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Tundra
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Double Cab 5.7 AT (381 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 140561 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Белый
  • VIN 357977
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5663 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 381 л.с.
  • Воблер 104

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Tundra

Добро пожаловат! Сегодня мы хотим представить Вашему вниманию уникальный автомобиль - Toyota Tundra, 2014 года выпуска.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Транспортное средство находилось в собственности трех владельцев. Кроме того, все изменения в конструкции автомобиля были зарегистрированы и внесены в ПТС. Это говорит о том, что данная машина не только безопасна, но и соответствует всем стандартам качества.

Комплектация Devolro Limited делает этот автомобиль по-настоящему уникальным. Вы будете приятно удивлены 2-х зонным климат контролем, который позволит Вам наслаждаться комфортом в любое время года. Автомобиль также оснащен круиз контролем, датчиками света и дождя, кожаным салоном, подогревом сидений и обогревом зеркал.

Подключаемый полный привод с понижающим рядом передач и пневматические блокировки переднего и заднего моста позволят Вам без труда преодолевать любые препятствия на дороге. Лифт кузова на 100мм позволит Вам проехать по неровной местности без помех.

Автомобиль также оснащен передними и задними датчиками парковки, что значительно облегчит маневрирование на парковке. Кунг с дверью позволит Вам без труда перевозить грузы любой формы и размера.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы не пожалеете о своем выборе!

id357977

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