Toyota Tundra

Добро пожаловат! Сегодня мы хотим представить Вашему вниманию уникальный автомобиль - Toyota Tundra, 2014 года выпуска.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Транспортное средство находилось в собственности трех владельцев. Кроме того, все изменения в конструкции автомобиля были зарегистрированы и внесены в ПТС. Это говорит о том, что данная машина не только безопасна, но и соответствует всем стандартам качества.

Комплектация Devolro Limited делает этот автомобиль по-настоящему уникальным. Вы будете приятно удивлены 2-х зонным климат контролем, который позволит Вам наслаждаться комфортом в любое время года. Автомобиль также оснащен круиз контролем, датчиками света и дождя, кожаным салоном, подогревом сидений и обогревом зеркал.

Подключаемый полный привод с понижающим рядом передач и пневматические блокировки переднего и заднего моста позволят Вам без труда преодолевать любые препятствия на дороге. Лифт кузова на 100мм позволит Вам проехать по неровной местности без помех.

Автомобиль также оснащен передними и задними датчиками парковки, что значительно облегчит маневрирование на парковке. Кунг с дверью позволит Вам без труда перевозить грузы любой формы и размера.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы не пожалеете о своем выборе!

id357977