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Toyota Vellfire
2017
2 939 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Vellfire 2017

2 939 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire
Toyota Vellfire

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Vellfire
  • Поколение II
  • Модификация 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 152267 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 022265
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2493 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 182 л.с.
  • Воблер 65

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (8)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Vellfire

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Toyota Vellfire, 2017 года выпуска, привезенный из Японии в декабре 2022 года. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить вам комфортную и безопасную поездку.

Внутри автомобиля вам доступен раздельный климат-контроль, а также климат контроль для задних рядов сидений. Вы также можете наслаждаться бесключевым доступом к автомобилю и использовать электронную систему управления ручником.

Для вашей безопасности и удобства автомобиль оснащен интеллектуальной системой управления тормозами "Auto hold", а также системами ABS, EBD и ESP. Кроме того, есть система экономичного движения "Eco mode", которая помогает снизить расход топлива.

Стильный дизайн автомобиля подчеркивает светодиодная головная оптика и контурная подсветка задней части салона. Кнопка запуска двигателя, электроприводы задней сдвижной боковой двери, датчики дождя и света, круиз-контроль и датчики парковки – это всё на вашем сервисе.

Кроме того, вы будете наслаждаться комфортом и мультимедийной системой с навигацией в 8-ми местном исполнении салона. Автомобиль также оснащен электроприводом и обогревом боковых зеркал с функцией складывания.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что после тест-драйва вы не сможете отказаться от покупки автомобиля Toyota Vellfire!

id022265

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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