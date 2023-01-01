Toyota Vellfire

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Toyota Vellfire, 2017 года выпуска, привезенный из Японии в декабре 2022 года. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить вам комфортную и безопасную поездку.

Внутри автомобиля вам доступен раздельный климат-контроль, а также климат контроль для задних рядов сидений. Вы также можете наслаждаться бесключевым доступом к автомобилю и использовать электронную систему управления ручником.

Для вашей безопасности и удобства автомобиль оснащен интеллектуальной системой управления тормозами "Auto hold", а также системами ABS, EBD и ESP. Кроме того, есть система экономичного движения "Eco mode", которая помогает снизить расход топлива.

Стильный дизайн автомобиля подчеркивает светодиодная головная оптика и контурная подсветка задней части салона. Кнопка запуска двигателя, электроприводы задней сдвижной боковой двери, датчики дождя и света, круиз-контроль и датчики парковки – это всё на вашем сервисе.

Кроме того, вы будете наслаждаться комфортом и мультимедийной системой с навигацией в 8-ми местном исполнении салона. Автомобиль также оснащен электроприводом и обогревом боковых зеркал с функцией складывания.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что после тест-драйва вы не сможете отказаться от покупки автомобиля Toyota Vellfire!

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