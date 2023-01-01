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Toyota Veloz
2023
4 430 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Veloz 2023

4 430 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz
Toyota Veloz

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Veloz
  • Поколение Veloz
  • Модификация 1.5 CVT (106 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 31 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 049039
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 106 л.с.
  • Воблер 398

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Veloz

Дорогие клиенты, С радостью представляем вам Toyota Veloz 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в текущем году и полностью соответствует высоким стандартам качества, которые вы ожидаете от нашей компании. Toyota Veloz - это совершенно новый автомобиль, который ещё не имел предыдущих владельцев. Он поставляется с электронным ПТС, что гарантирует его прозрачность и юридическую чистоту. К тому же, этот автомобиль в заводском окрасе, который подчеркивает его привлекательный внешний вид. Одной из ключевых особенностей Toyota Veloz является третий ряд сидений, который обеспечивает дополнительное пространство для пассажиров. Это особенно удобно для семей или тех, кто предпочитает путешествовать с большим количеством людей. Кроме того, автомобиль оснащен климат-контролем, обогревом сидений и камерой заднего вида, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность во время поездок. Помимо своих функциональных характеристик, Toyota Veloz также выделяется своим стильным дизайном. Его элегантные линии и харизматичный облик приковывают взгляды окружающих и делают его неповторимым на дороге. Вы будете чувствовать себя уверенно и привлекательно, где бы вы ни были. Не упустите возможность стать обладателем этого невероятного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку. Будьте уверены, что ваш опыт приобретения Toyota Veloz будет приятным и беззаботным. Мы благодарим вас за проявленный интерес к Toyota Veloz и надеемся на скорое сотрудничество.

id049039

Fresh Ростов Аксай
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