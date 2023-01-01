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Toyota Vitz
2018
980 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Vitz 2018

980 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Vitz
  • Поколение III (XP130) Рестайлинг 2
  • Модификация 1.0 CVT (69 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 85332 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Черный
  • VIN 223064
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 996 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.
  • Воблер 114

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Vitz

Добро пожаловать в наш официальный автосалон, где вы можете приобрести автомобиль Toyota Vitz 2018 года выпуска, пригнанный из Японии в 2023 году. Этот автомобиль впечатляет своей надежностью и долговечностью, что является одним из важных параметров при выборе автомобиля.

Мы предлагаем Вам приобрести этот автомобиль, который оснащен современными технологиями, камера заднего вида, датчик дождя и системой удержания в полосе. Эти характеристики делают этот автомобиль надежным, безопасным и удобным для использования в городских условиях.

Этот автомобиль также оснащен кондиционером, который обеспечивает комфортную температуру внутри салона в любое время года.

Мы можем гарантировать, что этот автомобиль был тщательно проверен наших специалистами и не имеет истории ДТП. Наши эксперты проверили каждый аспект автомобиля, чтобы убедиться, что он полностью соответствует нашим стандартам качества.

Позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и предоставить все необходимые документы для покупки этого автомобиля.

Можем также предложить множество финансовых программ и вариантов покупки, среди которых Вы обязательно найдете подходящий для себя.

С уверенностью можно сказать, что этот автомобиль Toyota Vitz 2018 года выпуска, пригнанный из Японии в 2023 году - надежный и стильный автомобиль, который будет радовать Вас своей надежностью и долговечностью на дорогах годы вперед.

id223064

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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