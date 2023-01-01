Toyota Vitz

Уважаемые покупатели, сегодня мы рады предложить вам прекрасный автомобиль Toyota Vitz 2018 года выпуска. Автомобиль приобретался у официального дилера, имеет электронный ПТС и только одного владельца.

Кроме того, Toyota Vitz оснащен рядом дополнительных опций, которые повышают комфорт и безопасность во время вождения: круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, кондиционер. Все это делает езду на данном автомобиле более удобной и приятной.

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