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Toyota Vitz
2009
599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Vitz 2009

599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Vitz
  • Поколение II (XP90)
  • Модификация 1.0 CVT (71 л.с.)
  • Год 2009
  • Пробег 146558 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 082359
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 996 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 71 л.с.
  • Воблер 14

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Vitz

Уникальная возможность стать счастливым владельцем автомобиля марки Toyota модели Vitz! Представляем вашему вниманию автомобиль второго поколения (XP90) модификации 1.0 CVT (71 л.с.), выпуск 2009 года.

Этот автомобиль имеет всего двух владельцев и полностью соответствует оригинальному ПТС. Более того, он был доставлен в 2014 году, что говорит о его аккуратном использовании.

Кроме того, данная модель обладает рядом дополнительных преимуществ. В автомобиле установлен кондиционер, который позволит вам комфортно наслаждаться поездками даже в самые жаркие дни. Также имеется электропривод зеркал для вашего удобства. Для еще большего комфорта в автомобиле установлены электростеклоподъемники, которые позволят вам легко и быстро открывать и закрывать стекла.

Не упустите возможность стать владельцем этого надежного и стильного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и делайте свою жизнь ярче и комфортнее с автомобилем Toyota Vitz!

id082359

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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