Toyota Vitz

Уникальная возможность стать счастливым владельцем автомобиля марки Toyota модели Vitz! Представляем вашему вниманию автомобиль второго поколения (XP90) модификации 1.0 CVT (71 л.с.), выпуск 2009 года.

Этот автомобиль имеет всего двух владельцев и полностью соответствует оригинальному ПТС. Более того, он был доставлен в 2014 году, что говорит о его аккуратном использовании.

Кроме того, данная модель обладает рядом дополнительных преимуществ. В автомобиле установлен кондиционер, который позволит вам комфортно наслаждаться поездками даже в самые жаркие дни. Также имеется электропривод зеркал для вашего удобства. Для еще большего комфорта в автомобиле установлены электростеклоподъемники, которые позволят вам легко и быстро открывать и закрывать стекла.

Не упустите возможность стать владельцем этого надежного и стильного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и делайте свою жизнь ярче и комфортнее с автомобилем Toyota Vitz!

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