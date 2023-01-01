Toyota Vitz
Преимущества:
- Без пробега по РФ
- Кондиционер
- Легкосплавные диски, 14
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
239970