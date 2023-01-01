Toyota Vitz
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 Владелец
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Мультимедиа
- Камера заднего вида
- Система навигации
- Бесключевой доступ в салон
- Полный электропакет
- Электропривод складывание
обогрев зеркал
- Круиз - контроль
- Система удержания в полосе
- Система автоматического
слежения и экстренного
торможения
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения
тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система
торможения (BAS)
- Автоматическое включение
аварийной сигнализации при
экстренном торможении
- Система электронного контроля
устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система
(TCS)
- Система помощи при старте на
подъеме (HAC)
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