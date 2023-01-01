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Toyota Vitz
2018
1 269 000 ₽
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Toyota Vitz 2018

1 269 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz
Toyota Vitz

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Vitz
  • Поколение III (XP130) Рестайлинг 2
  • Модификация 1.0 CVT (69 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 63179 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 158
  • VIN 240528
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 996 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Vitz

Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 Владелец
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Мультимедиа
- Камера заднего вида
- Система навигации
- Бесключевой доступ в салон
- Полный электропакет
- Электропривод складывание
обогрев зеркал
- Круиз - контроль
- Система удержания в полосе
- Система автоматического
слежения и экстренного
торможения
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения
тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система
торможения (BAS)
- Автоматическое включение
аварийной сигнализации при
экстренном торможении
- Система электронного контроля
устойчивости (ESP)
- Антипробуксовочная система
(TCS)
- Система помощи при старте на
подъеме (HAC)

240528

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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