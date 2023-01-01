Toyota Vitz

Преимущества:

- Электронный ПТС

- 1 Владелец

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Мультимедиа

- Камера заднего вида

- Система навигации

- Бесключевой доступ в салон

- Полный электропакет

- Электропривод складывание

обогрев зеркал

- Круиз - контроль

- Система удержания в полосе

- Система автоматического

слежения и экстренного

торможения

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения

тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система

торможения (BAS)

- Автоматическое включение

аварийной сигнализации при

экстренном торможении

- Система электронного контроля

устойчивости (ESP)

- Антипробуксовочная система

(TCS)

- Система помощи при старте на

подъеме (HAC)

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