Toyota Voxy

Приветствуем Вас, уважаемый покупатель! Мы рады предложить Вам невероятно комфортабельный и производительный автомобиль Toyota Voxy 2018 года выпуска. Этот минивэн из Японии украсит Вашу жизнь своей элегантной внешностью и функциональностью.

С этим авто Вы будете наслаждаться ездой, благодаря многозонному климат-контролю, круиз-контролю и подогреву передних сидений. Автомобиль также обладает удержанием в полосе, датчиками света и дождя, камерой заднего вида и кнопкой старт/стоп.

Но это еще не все! Кроме того, Toyota Voxy оснащена мощным 152-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом. Его правый руль и белый кузов идеально дополняют образ автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы. Покупайте Toyota Voxy и наслаждайтесь жизнью в полной мере!

id456454