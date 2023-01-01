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Toyota Voxy
2018
2 299 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Toyota Voxy 2018

2 299 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Voxy
  • Поколение III (R80) Рестайлинг
  • Модификация 2.0 CVT (152 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 46744 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 456454
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1987 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 152 л.с.
  • Воблер 025

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Voxy

Приветствуем Вас, уважаемый покупатель! Мы рады предложить Вам невероятно комфортабельный и производительный автомобиль Toyota Voxy 2018 года выпуска. Этот минивэн из Японии украсит Вашу жизнь своей элегантной внешностью и функциональностью.

С этим авто Вы будете наслаждаться ездой, благодаря многозонному климат-контролю, круиз-контролю и подогреву передних сидений. Автомобиль также обладает удержанием в полосе, датчиками света и дождя, камерой заднего вида и кнопкой старт/стоп.

Но это еще не все! Кроме того, Toyota Voxy оснащена мощным 152-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом. Его правый руль и белый кузов идеально дополняют образ автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы. Покупайте Toyota Voxy и наслаждайтесь жизнью в полной мере!

id456454

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