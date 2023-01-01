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Toyota Voxy
2019
2 569 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Toyota Voxy 2019

2 569 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy
Toyota Voxy

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Voxy
  • Поколение III (R80) Рестайлинг
  • Модификация 1.8hyb CVT (99 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 113743 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN 415276
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 99 л.с.
  • Воблер 063

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Voxy

Уважаемые автолюбители,

Представляем вам автомобиль Toyota Voxy 2019 года выпуска. Этот роскошный и надежный автомобиль является отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и высокое качество. Автомобиль без пробега по РФ и имеет заводское лакокрасочное покрытие, что подчеркивает его превосходное состояние. Также стоит отметить, что у данного автомобиля есть электронный ПТС, что дает вам полную уверенность в его легальности и подлинности.

Toyota Voxy оснащена 1.8-литровым гибридным двигателем мощностью 99 лошадиных сил с вариаторной коробкой передач CVT. Благодаря гибридной системе, этот автомобиль обладает высокой экономичностью и низким уровнем выбросов. Вы сможете наслаждаться плавными переключениями и тихой работой двигателя.

В комплектацию Toyota Voxy входят различные опции, которые превращают его в настоящий символ комфорта и современных технологий. Климат-контроль и климат-контроль второго ряда обеспечивают оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий. Круиз-контроль позволит вам поддерживать постоянную скорость на дороге, что особенно полезно для длительных поездок.

Вы также найдете удобные функции, такие как бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электро дверь с доводчиком и подогрев передних сидений. Камера заднего вида поможет вам парковаться с легкостью и безопасностью. Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) обеспечит дополнительную защиту на дороге.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о Toyota Voxy 2019 года.

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Fresh Тюмень
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