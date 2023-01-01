Toyota Voxy

Уважаемые автолюбители,

Представляем вам автомобиль Toyota Voxy 2019 года выпуска. Этот роскошный и надежный автомобиль является отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и высокое качество. Автомобиль без пробега по РФ и имеет заводское лакокрасочное покрытие, что подчеркивает его превосходное состояние. Также стоит отметить, что у данного автомобиля есть электронный ПТС, что дает вам полную уверенность в его легальности и подлинности.

Toyota Voxy оснащена 1.8-литровым гибридным двигателем мощностью 99 лошадиных сил с вариаторной коробкой передач CVT. Благодаря гибридной системе, этот автомобиль обладает высокой экономичностью и низким уровнем выбросов. Вы сможете наслаждаться плавными переключениями и тихой работой двигателя.

В комплектацию Toyota Voxy входят различные опции, которые превращают его в настоящий символ комфорта и современных технологий. Климат-контроль и климат-контроль второго ряда обеспечивают оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий. Круиз-контроль позволит вам поддерживать постоянную скорость на дороге, что особенно полезно для длительных поездок.

Вы также найдете удобные функции, такие как бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, электро дверь с доводчиком и подогрев передних сидений. Камера заднего вида поможет вам парковаться с легкостью и безопасностью. Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) обеспечит дополнительную защиту на дороге.

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