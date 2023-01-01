Toyota Voxy

Преимущества:

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- Легкосплавные диски, 15

- Сигнализация с а/з

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Третий ряд сидений

- Количество мест (6)

- Салон (ткань)

- Цвет салона (темный)

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Регул. Сидения пасс. (по высоте)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

- Запуск двигателя кнопкой Start\Stop

- Две электродвери

025913