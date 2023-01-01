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Toyota Wish
2013
1 799 000 ₽
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Toyota Wish 2013

1 799 000 ₽
Возможна доставка
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Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish
Toyota Wish

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Wish
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.8 CVT (143 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 100444 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • Воблер 197
  • VIN 160004
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1797 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Toyota Wish

Преимущества:
- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида

160004

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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