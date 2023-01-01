Toyota Wish
Преимущества:
- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 15
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
160004