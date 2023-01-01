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Toyota Yaris
2017
1 370 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Toyota Yaris 2017

1 370 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris
Toyota Yaris

Характеристики

  • Марка Toyota
  • Модель Yaris
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 1.5hyb CVT (74 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 52981 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 373582
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 250

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Toyota Yaris

Сегодня мы хотим представить вам Toyota Yaris 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ и имеет действующий электронный ПТС.

Одной из особенностей этого автомобиля является 2-зонный климат-контроль, позволяющий настроить оптимальный режим температуры как для вас, так и для пассажиров. Вы сможете наслаждаться свежим и комфортным воздухом даже в самые жаркие дни или холодные зимние вечера.

Мы хотим подчеркнуть, что при покупке Toyota Yaris сегодня вы получаете возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и наши специалисты предоставят вам подробную информацию о состоянии и истории данного автомобиля.

id373582

Fresh Ростов Вавилова
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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