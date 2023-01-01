Toyota Yaris

Сегодня мы хотим представить вам Toyota Yaris 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ и имеет действующий электронный ПТС.

Одной из особенностей этого автомобиля является 2-зонный климат-контроль, позволяющий настроить оптимальный режим температуры как для вас, так и для пассажиров. Вы сможете наслаждаться свежим и комфортным воздухом даже в самые жаркие дни или холодные зимние вечера.

Мы хотим подчеркнуть, что при покупке Toyota Yaris сегодня вы получаете возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и наши специалисты предоставят вам подробную информацию о состоянии и истории данного автомобиля.

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