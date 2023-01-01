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УАЗ Hunter
2014
3 360 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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УАЗ Hunter 2014

3 360 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter

Характеристики

  • Марка УАЗ
  • Модель Hunter
  • Поколение Hunter
  • Модификация 315195 2.7 MT (128 л.с.) 4WD
  • Комплектация Классик
  • Год 2014
  • Пробег 47000 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 000715
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2693 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 16

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
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Информация

УАЗ Hunter

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ!!

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинальный ПТС, 2 владельца.

Дополнительно установлено:
Интерьер:
- Обшивка салона натуральной кожей
- Шумо-виброизоляция салона
- Светодиодная подсветка салона
- Замена дверных карт (дерево Массив)
- Мультимедиа Apple (iPad 10.2")
- Навигация
- Зеркало заднего вида с дисплеем
- Камера заднего вида
- Обогрев передних сидений
- Подстаканники для передних и задних пассажиров
- Автономный отопитель салона Webasto
- Шильдик Руль/Капот натуральное серебро (ювелирная работа)

Багажное отделение:
- Потайной кейс для охотничьих ружей
- обеденный Стол интегрированный в пятую дверь
- Система хранения инвентаря
- Светодиодная подсветка

Экстерьер:
- Вторичный окрас кузова (черный перламутр)
- Система кругового освещения RIGID (USA)
- Система супер дальнего света 1,1 км RIGID (USA)
- Освещение колесных ниш RIGID (USA)
- Зеркала RIGID (USA)
- Дублирующие стоп сигналы RIGID (USA)
- Лифт подвески Ironman
- Лебедка, выносное управление
- Усиленный передний бампер
- Усиленный задний бампер
- Усиленные подножки (пороги)
- Защита боковых окон
- Защита переднего моста
- Съёмный Фаркоп
- Крепление Запасного колеса
- Крепление дополнительных баков
- Колеса OffRoad wheels - Bridgestone Dueler A/T LT285/75R16

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Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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