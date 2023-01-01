УАЗ Hunter
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ!!
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинальный ПТС, 2 владельца.
Дополнительно установлено:
Интерьер:
- Обшивка салона натуральной кожей
- Шумо-виброизоляция салона
- Светодиодная подсветка салона
- Замена дверных карт (дерево Массив)
- Мультимедиа Apple (iPad 10.2")
- Навигация
- Зеркало заднего вида с дисплеем
- Камера заднего вида
- Обогрев передних сидений
- Подстаканники для передних и задних пассажиров
- Автономный отопитель салона Webasto
- Шильдик Руль/Капот натуральное серебро (ювелирная работа)
Багажное отделение:
- Потайной кейс для охотничьих ружей
- обеденный Стол интегрированный в пятую дверь
- Система хранения инвентаря
- Светодиодная подсветка
Экстерьер:
- Вторичный окрас кузова (черный перламутр)
- Система кругового освещения RIGID (USA)
- Система супер дальнего света 1,1 км RIGID (USA)
- Освещение колесных ниш RIGID (USA)
- Зеркала RIGID (USA)
- Дублирующие стоп сигналы RIGID (USA)
- Лифт подвески Ironman
- Лебедка, выносное управление
- Усиленный передний бампер
- Усиленный задний бампер
- Усиленные подножки (пороги)
- Защита боковых окон
- Защита переднего моста
- Съёмный Фаркоп
- Крепление Запасного колеса
- Крепление дополнительных баков
- Колеса OffRoad wheels - Bridgestone Dueler A/T LT285/75R16
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