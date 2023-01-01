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УАЗ Hunter
2015
799 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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УАЗ Hunter 2015

799 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter
УАЗ Hunter

Характеристики

  • Марка УАЗ
  • Модель Hunter
  • Поколение Hunter
  • Модификация 315195 2.7 MT (128 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 60093 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 265
  • VIN 004720
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2693 см3
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.

Комплектация

  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
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Информация

УАЗ Hunter

Преимущества:

- Шноркель
- Лебёдка
- Гидроусилитель руля
- Силовые бампера
- 2 печки
- Экспедиционный багажник, лестница и силовые пороги
- Броня на топливных баках

004720

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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