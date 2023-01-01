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УАЗ Patriot
2022
1 739 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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УАЗ Patriot 2022

1 739 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

Характеристики

  • Марка УАЗ
  • Модель Patriot
  • Поколение I Рестайлинг 3
  • Модификация 2.7 MT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Base
  • Год 2022
  • Пробег 1298 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 003615
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2693 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 145

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

УАЗ Patriot

УАЗ Патриот – это мощный и универсальный внедорожник от российской компании УАЗ, который способен преодолеть любые препятствия на дороге. У этого автомобиля есть все необходимые характеристики: высокое дорожное клиренс, передние и задние блокировки дифференциала, жесткая рамная конструкция и мощный.

УАЗ Патриот имеет просторный интерьер, который позволяет комфортно разместить до пяти пассажиров и большой багажник с общим объемом 750 литров. Все элементы управления расположены удобно и интуитивно понятны, что позволяет водителю чувствовать себя уверенно за рулем.

Этот автомобиль идеально подходит для экстремальных поездок по бездорожью, но также является достаточно удобным для городской езды. В общем, УАЗ Патриот – это надежный, мощный и комфортный внедорожник, который может стать незаменимым спутником для любителей активного отдыха.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

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