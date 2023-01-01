УАЗ Patriot

Уважаемые покупатели, представляем Вашему вниманию наш автомобиль УАЗ Patriot, 2019 года выпуска. Отмечаем, что данный автомобиль был приобретен у официального дилера. Он имеет только одного владельца и оригинальный ПТС. Также, рады сообщить о заводском лакокрасочном покрытии, что свидетельствует о бережной эксплуатации.

Это настоящий суровый внедорожник, который готов покорять даже самые сложные дороги и бездорожья. Все комплектующие созданы из высококачественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность. А для комфортного путешествия, была установлена мультимедийная система Android.

За дополнительной информацией о данном автомобиле и условиях покупки, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону. А еще, мы предлагаем Вам получить бесплатный отчет по данному автомобилю, назовите кодовое слово «ФРЕШ» при звонке нам прямо сейчас.

С уверенностью заявляем, что наш автомобиль УАЗ Patriot, 2019 года выпуска – это проверенное временем качество и надежность. Покупайте автомобиль у нас и получайте приятные бонусы и подарки!

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