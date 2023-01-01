Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
УАЗ Patriot
2019
1 597 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

УАЗ Patriot 2019

1 597 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

Характеристики

  • Марка УАЗ
  • Модель Patriot
  • Поколение I Рестайлинг 3
  • Модификация 2.7 AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 34114 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 010434
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2693 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 226

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
Развернуть

Информация

УАЗ Patriot

Уважаемые покупатели, представляем Вашему вниманию наш автомобиль УАЗ Patriot, 2019 года выпуска. Отмечаем, что данный автомобиль был приобретен у официального дилера. Он имеет только одного владельца и оригинальный ПТС. Также, рады сообщить о заводском лакокрасочном покрытии, что свидетельствует о бережной эксплуатации.

Это настоящий суровый внедорожник, который готов покорять даже самые сложные дороги и бездорожья. Все комплектующие созданы из высококачественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность. А для комфортного путешествия, была установлена мультимедийная система Android.

За дополнительной информацией о данном автомобиле и условиях покупки, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону. А еще, мы предлагаем Вам получить бесплатный отчет по данному автомобилю, назовите кодовое слово «ФРЕШ» при звонке нам прямо сейчас.

С уверенностью заявляем, что наш автомобиль УАЗ Patriot, 2019 года выпуска – это проверенное временем качество и надежность. Покупайте автомобиль у нас и получайте приятные бонусы и подарки!

id010434

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили УАЗ

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2017

1 171 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2017

919 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2016

899 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2015

844 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2018

1 070 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2019

1 247 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2023

1 505 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2020

1 599 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2018

1 169 000 ₽

УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot УАЗ Patriot

УАЗ Patriot
2020

1 520 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа