УАЗ Patriot

Уважаемые покупатели!

Представляем вам возможность стать обладателем надежного и мощного автомобиля УАЗ Patriot 2014 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2014 году и имеет все необходимые документы. Вы можете быть уверены в его качестве и происхождении.

УАЗ Patriot оснащен 2,7-литровым двигателем с мощностью 128 лошадиных сил и передачей MT. Это позволяет ему проявить отличную проходимость и надежность на любых дорогах. Вы получаете полный привод 4WD, который обеспечивает вас безопасностью и контролем в любых условиях.

Кроме того, этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое подчеркивает его стильный внешний вид и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.

УАЗ Patriot также предлагает ряд дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Кондиционер поможет создать комфортные условия в салоне в любую погоду, а легкосплавные диски добавят стиля и элегантности.

Для вашего комфорта были установлены обогрев сидений, парктроник и передние и задние электростеклоподъемники. Эти опции придают автомобилю функциональность и удобство, которые вы будете оценивать каждый день.

Также на автомобиль была установлена сигнализация, которая обеспечит вашу безопасность и защиту от угона.

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