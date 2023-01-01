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УАЗ Patriot
2014
769 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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УАЗ Patriot 2014

769 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

Характеристики

  • Марка УАЗ
  • Модель Patriot
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.7 MT (128 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 101640 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 018543
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2693 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 085

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

УАЗ Patriot

Уважаемые покупатели!

Представляем вам возможность стать обладателем надежного и мощного автомобиля УАЗ Patriot 2014 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2014 году и имеет все необходимые документы. Вы можете быть уверены в его качестве и происхождении.

УАЗ Patriot оснащен 2,7-литровым двигателем с мощностью 128 лошадиных сил и передачей MT. Это позволяет ему проявить отличную проходимость и надежность на любых дорогах. Вы получаете полный привод 4WD, который обеспечивает вас безопасностью и контролем в любых условиях.

Кроме того, этот автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, которое подчеркивает его стильный внешний вид и обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий.

УАЗ Patriot также предлагает ряд дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Кондиционер поможет создать комфортные условия в салоне в любую погоду, а легкосплавные диски добавят стиля и элегантности.

Для вашего комфорта были установлены обогрев сидений, парктроник и передние и задние электростеклоподъемники. Эти опции придают автомобилю функциональность и удобство, которые вы будете оценивать каждый день.

Также на автомобиль была установлена сигнализация, которая обеспечит вашу безопасность и защиту от угона.

Не упустите возможность приобрести УАЗ Patriot 2014 года. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью помогут вам с выбором и оформлением покупки. Не теряйте времени, звоните нам уже сегодня!

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