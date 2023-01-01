Volkswagen Amarok

Уникальный, неповторимый, прочный и надежный - это слова, которые описывают марку Volkswagen и ее модель Amarok. Новый Amarok 2016 года выпуска с 140 лошадиными силами, левым рулем и коричневым кузовом - это ваш надежный партнер в любых условиях.

Стильный пикап Amarok сочетает в себе непревзойденный дизайн, современные технологии и высокую производительность. Его мощный дизельный двигатель и полный привод позволят вам пересечь любые препятствия и даже покорить самые сложные дороги.

Комфортабельный салон и механическая коробка передач обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время езды. Вы будете наслаждаться каждым мгновением, проведенным за рулем Amarok.

Не упустите возможность стать владельцем этого уникального автомобиля. Приобретайте Amarok 2016 года с 140 лошадиными силами, левым рулем и коричневым кузовом прямо сейчас и получите неповторимые ощущения от вождения настоящего пикапа от Volkswagen!

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