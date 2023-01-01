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Volkswagen Amarok
2016
1 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Amarok 2016

1 980 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Amarok
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d MT (140 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 337022 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Коричневый
  • VIN 011030
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 129

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Amarok

Уникальный, неповторимый, прочный и надежный - это слова, которые описывают марку Volkswagen и ее модель Amarok. Новый Amarok 2016 года выпуска с 140 лошадиными силами, левым рулем и коричневым кузовом - это ваш надежный партнер в любых условиях.

Стильный пикап Amarok сочетает в себе непревзойденный дизайн, современные технологии и высокую производительность. Его мощный дизельный двигатель и полный привод позволят вам пересечь любые препятствия и даже покорить самые сложные дороги.

Комфортабельный салон и механическая коробка передач обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время езды. Вы будете наслаждаться каждым мгновением, проведенным за рулем Amarok.

Не упустите возможность стать владельцем этого уникального автомобиля. Приобретайте Amarok 2016 года с 140 лошадиными силами, левым рулем и коричневым кузовом прямо сейчас и получите неповторимые ощущения от вождения настоящего пикапа от Volkswagen!

id011030

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