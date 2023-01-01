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Volkswagen Atlas
2021
4 940 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Atlas 2021

4 940 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas
Volkswagen Atlas

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Atlas
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (276 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 6033 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 213401
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 276 л.с.
  • Воблер 209

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Atlas

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам - Volkswagen Atlas, 2021 года выпуска. Этот внедорожник готов покорять бездорожье и преодолевать любые препятствия на дороге. Стоит отметить, что автомобиль находится в заводским лакокрасочным покрытием.

Volkswagen Atlas оснащен всеми необходимыми функциями и технологиями, которые обеспечат вам комфорт и безопасность на дороге. Например, камера заднего вида и датчики парковки обеспечат безопасную парковку в любых условиях, а навигационная система поможет поддерживать правильное направление в пути.

Также, в автомобиле есть панорамная крыша, которая позволяет наслаждаться окружающим видом и придает интерьеру уют и простор.

Вы также получите ощущение полной свободы, благодаря электроприводу багажной двери и бесключевому доступу и запуску двигателя.

Но это еще не все. Volkswagen Atlas также оснащен премиальной аудиосистемой Fender, которая обеспечивает вам яркий и насыщенный звук в любых условиях. Более того, 2-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений позволят вам чувствовать себя в комфорте в любое время года.

Красота, комфорт, удобство и безопасность на дорогах вам гарантированы в Volkswagen Atlas, 2021 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id213401

Fresh Ростов Вавилова
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Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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