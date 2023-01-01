Volkswagen Atlas

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам - Volkswagen Atlas, 2021 года выпуска. Этот внедорожник готов покорять бездорожье и преодолевать любые препятствия на дороге. Стоит отметить, что автомобиль находится в заводским лакокрасочным покрытием.

Volkswagen Atlas оснащен всеми необходимыми функциями и технологиями, которые обеспечат вам комфорт и безопасность на дороге. Например, камера заднего вида и датчики парковки обеспечат безопасную парковку в любых условиях, а навигационная система поможет поддерживать правильное направление в пути.

Также, в автомобиле есть панорамная крыша, которая позволяет наслаждаться окружающим видом и придает интерьеру уют и простор.

Вы также получите ощущение полной свободы, благодаря электроприводу багажной двери и бесключевому доступу и запуску двигателя.

Но это еще не все. Volkswagen Atlas также оснащен премиальной аудиосистемой Fender, которая обеспечивает вам яркий и насыщенный звук в любых условиях. Более того, 2-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений позволят вам чувствовать себя в комфорте в любое время года.

Красота, комфорт, удобство и безопасность на дорогах вам гарантированы в Volkswagen Atlas, 2021 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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