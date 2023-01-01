Volkswagen Atlas
Преимущества:
- Автомобиль был ввезен в 2023 году
- 1 владелец по ПТС
- ПТС оригинал
- Комплектация максимальная
- Полный привод
- вентиляция передних сидений
- камера помощи при парковке
- автоматическая парковка
- премиальная аудиодисистема VW Premium Soundsystem "Fender"
- Двигатель 3.6. 280л.с
2017 модельный год
- 7 мест
- Задний подогрев дивана
- огромный люк
- 3х зонный климат
- Автоматическая коробка передач
- Шикарный ближний/ дальний свет - LED фары и задние фонари
- контроль дистанции спереди
- контроль слепых зон
- адаптивный круиз-контроль,
- камера заднего вида,
- Бесключевой доступ.
- Электропривод крышки багажника
- Раздельные задние сиденья
- 3-й ряд сидений
- Система предотвращения столкновения
- Bluetooth.
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