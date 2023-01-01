Volkswagen Atlas

Преимущества:

- Автомобиль был ввезен в 2023 году

- 1 владелец по ПТС

- ПТС оригинал

- Комплектация максимальная

- Полный привод

- вентиляция передних сидений

- камера помощи при парковке

- автоматическая парковка

- премиальная аудиодисистема VW Premium Soundsystem "Fender"

- Двигатель 3.6. 280л.с

2017 модельный год

- 7 мест

- Задний подогрев дивана

- огромный люк

- 3х зонный климат

- Автоматическая коробка передач

- Шикарный ближний/ дальний свет - LED фары и задние фонари

- контроль дистанции спереди

- контроль слепых зон

- адаптивный круиз-контроль,

- камера заднего вида,

- Бесключевой доступ.

- Электропривод крышки багажника

- Раздельные задние сиденья

- 3-й ряд сидений

- Система предотвращения столкновения

- Bluetooth.

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