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Volkswagen Beetle
2014
1 759 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Beetle 2014

1 759 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Beetle
  • Поколение II (A5)
  • Модификация 1.4 AMT (160 л.с.)
  • Комплектация Sport
  • Год 2014
  • Пробег 158074 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 644801
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1390 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 160 л.с.
  • Воблер 305

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Beetle

Уважаемые покупатели, мы рады предложить Вам уникальную возможность приобрести надежный и стильный автомобиль Volkswagen Beetle 2014 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Volkswagen Beetle – это признанный лидер среди автомобилей этого класса, который соединяет в себе идеальное соотношение цена-качество, комфорт, стиль и надежность. Мы уверены, что этот автомобиль станет неразлучным другом для Вас и доставит массу удовольствия при каждой поездке.

Автомобиль Volkswagen Beetle 2014 года выпуска обладает всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Надежный двигатель, просторный салон, современные системы безопасности, стильный дизайн – все это делает Volkswagen Beetle идеальным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.

Важным преимуществом данного автомобиля является его оригинальный ПТС, что гарантирует, что автомобиль не имеет проблемных и сложных историй, что позволяет максимально спокойно и комфортно ездить на нем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ожидаем Вас на нашем шоу-руме, где наши опытные менеджеры всегда будут рады помочь и ответить на все ваши вопросы. Не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля Volkswagen Beetle 2014 года выпуска уже сегодня!

id644801

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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