Volkswagen Bora

Наша компания предлагает вам Volkswagen Bora с пробегом. Автомобиль был ввезен в РФ и полностью готов к эксплуатации. Мы гарантируем качество и надежность данного автомобиля.

Volkswagen Bora оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечивают комфортную и безопасную езду. В автомобиле установлен кондиционер, который обеспечит прохладу в жаркое время года. Система Старт-Стоп позволит экономить топливо и уменьшать выбросы вредных веществ в атмосферу. Круиз-контроль на автомобиле Volkswagen Bora позволит водителю наслаждаться ездой на дальние расстояния без утомительного удержания скорости. А задние датчики парковки помогут избежать повреждений при парковке в тесных местах.

Мы приглашаем вас на тест-драйв и сделку по продаже Volkswagen Bora. У нас в шоу-руме представлен огромный выбор автомобилей, и наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Не упустите свой шанс стать обладателем надежного автомобиля!

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