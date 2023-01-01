Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Bora
2022
1 938 750 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Volkswagen Bora 2022

1 938 750 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Bora
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5 AT (113 л.с.)
  • Комплектация Elite
  • Год 2022
  • Пробег 409 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 620263
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Воблер 284

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Volkswagen Bora

Наша компания предлагает вам Volkswagen Bora с пробегом. Автомобиль был ввезен в РФ и полностью готов к эксплуатации. Мы гарантируем качество и надежность данного автомобиля.

Volkswagen Bora оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечивают комфортную и безопасную езду. В автомобиле установлен кондиционер, который обеспечит прохладу в жаркое время года. Система Старт-Стоп позволит экономить топливо и уменьшать выбросы вредных веществ в атмосферу. Круиз-контроль на автомобиле Volkswagen Bora позволит водителю наслаждаться ездой на дальние расстояния без утомительного удержания скорости. А задние датчики парковки помогут избежать повреждений при парковке в тесных местах.

Мы приглашаем вас на тест-драйв и сделку по продаже Volkswagen Bora. У нас в шоу-руме представлен огромный выбор автомобилей, и наши специалисты всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Не упустите свой шанс стать обладателем надежного автомобиля!

id620263

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Volkswagen

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2014

1 286 000 ₽

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2019

4 986 400 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2020

2 699 000 ₽

Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle
2003

489 000 ₽

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2018

4 455 450 ₽

Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora

Volkswagen Bora
2022

2 190 362 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2021

3 903 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2020

1 615 000 ₽

Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle
2011

1 640 000 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2013

1 220 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа