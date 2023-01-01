Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Bora
2022
1 945 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Volkswagen Bora 2022

1 945 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Bora
  • Поколение IV
  • Модификация 1.5 AT (113 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 157 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 620174
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 113 л.с.
  • Воблер 258

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Volkswagen Bora

Добро пожаловать в официальную презентацию автомобиля Volkswagen Bora, 2022 года выпуска. Этот уникальный автомобиль сможет удовлетворить все ваши потребности в комфорте и стиле.

Volkswagen Bora, оснащенный мощным двигателем объемом 1.5 литра и мощностью 113 лошадиных сил, представляет собой идеальное сочетание эффективности и производительности. С системой автоматической трансмиссии вы сможете наслаждаться плавным переключением передач и легкостью управления.

Один из ключевых аспектов этого автомобиля - его происхождение. Volkswagen Bora был ввезен из Китая, что гарантирует высокое качество и соблюдение всех стандартов производства. Благодаря этому вы можете быть уверены в надежности и долговечности данного автомобиля.

Этот автомобиль является абсолютно новым и готов к эксплуатации сразу после приобретения. Кроме того, он обладает электронным ПТС, что дополнительно подчеркивает его безопасность и соответствие всем нормам и требованиям.

Необходимо отметить также заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид автомобиля. Вы сможете наслаждаться его блестящей поверхностью на протяжении многих лет.

В дополнение ко всему вы получите ряд преимуществ, которые делают этот автомобиль еще более привлекательным. Комфорт в салоне обеспечивается кондиционером, который поддерживает оптимальную температуру в любую погоду. Легкосплавные диски диаметром 16 дюймов придают автомобилю элегантный и стильный вид. А функция круиз-контроля позволит вам наслаждаться путешествиями с комфортом и безопасностью.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады проконсультировать вас и помочь вам с выбором автомобиля, который полностью отвечает вашим ожиданиям и требованиям. Не упустите возможность приобрести Volkswagen Bora и стать обладателем великолепного автомобиля высокого качества.

id620174

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Volkswagen

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2014

1 286 000 ₽

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2019

4 986 400 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2020

2 699 000 ₽

Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle
2003

489 000 ₽

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2018

4 455 450 ₽

Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora

Volkswagen Bora
2022

2 190 362 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2021

3 903 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2020

1 615 000 ₽

Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle
2011

1 640 000 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2013

1 220 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа