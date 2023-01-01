Volkswagen Bora

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Представляем Вам автомобиль Volkswagen Bora, 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует отличный внешний вид на долгие годы.

В этом автомобиле есть все необходимые опции для комфортной езды: кондиционер, легкосплавные диски, круиз-контроль, парктроники, центральный замок, обогрев передних сидений, мультифункциональное рулевое колесо, стеклоподъемники, камера заднего вида и ABS.

Мы гарантируем, что этот автомобиль прослужит Вам долгие годы и будет надежным спутником в любых поездках.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку. Сделайте правильный выбор – выберите Volkswagen Bora!

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