Volkswagen Bora

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное предложение - автомобиль Volkswagen Bora, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС.

В Volkswagen Bora установлены такие дополнительные опции, как кондиционер, круиз-контроль, все электростеклоподъемники, система старт-стоп и электрорегулировка зеркал. Все это делает вашу поездку максимально комфортной и удобной.

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