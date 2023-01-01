Volkswagen Bora

Наша компания представляет вашему вниманию новый Volkswagen Bora 2022 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и уже доступен для заказа.

Этот Volkswagen Bora поставляется в белом цвете и работает на бензиновом двигателе объемом 1498 см3, что обеспечивает оптимальное сочетание мощности и экономичности. КПП автоматическая, что делает управление автомобилем легким и комфортным.

Безопасность - один из главных приоритетов для Volkswagen, и новый Bora не является исключением. Встроенный парктроник позволяет избежать неприятностей при парковке, а кондиционер обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года.

Кроме того, этот автомобиль имеет множество других дополнительных опций, которые позволят вам полностью насладиться его производительностью и комфортом. Например, система управления климатом, электростеклоподъемники, центральный замок, аудиосистема и многое другое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут вам выбрать лучший вариант для ваших потребностей и возможностей. Ждем ваших звонков!

id627675