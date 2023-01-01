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Volkswagen Bora
2021
2 550 000 ₽
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Volkswagen Bora 2021

2 550 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora
Volkswagen Bora

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Bora
  • Поколение IV
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 198 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 19
  • VIN 197729
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1395 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Bora

Преимущества:

- Кондиционер
- Датчик света
- Парктроники
- Центральный замок
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Стеклоподъемники
- Камера заднего вида
- ABS

197729

Fresh Москва
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