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Volkswagen Caddy
2018
1 649 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Caddy 2018

1 649 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Caddy
  • Поколение IV
  • Модификация Maxi 1.4 AMT (125 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 81736 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 090466
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 116

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Volkswagen Caddy

Уважаемые клиенты!

Рады представить вам превосходное предложение о продаже автомобиля Volkswagen Caddy, 2018 года выпуска. Этот уникальный автомобиль был ввезен на территорию Российской Федерации в 2022 году и обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС с указанием только одного владельца.

Volkswagen Caddy - это надежный и стильный автомобиль, который готов доставить вам массу удовольствия от вождения. Он сочетает в себе функциональность, комфорт и передовые технологии, чтобы удовлетворить все ваши потребности на дороге.

Этот конкретный экземпляр автомобиля Volkswagen Caddy оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более приятной. Вас ожидают кондиционер, обогрев передних сидений и электропривод с обогревом зеркал. Независимо от погоды за окном, вы всегда будете оставаться комфортными и уверенно смотреться на дороге.

Мы гарантируем, что каждый автомобиль, представленный нашей компанией, проходит тщательную проверку и подвергается всем необходимым обслуживаниям, чтобы вы получили автомобиль высочайшего качества. Мы дорожим доверием наших клиентов, поэтому предлагаем вам уникальную возможность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и помогут организовать тест-драйв.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля Volkswagen Caddy, который сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и безопасность. Ваша комфортная и увлекательная поездка ждет вас!

id090466

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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