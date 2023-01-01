Volkswagen Caddy

Предлагаем Вам автомобиль Volkswagen Caddy 2019 года. Этот компактвэн является универсальным автомобилем, который справится с любыми задачами, будь то повседневные перевозки или деловые поездки.

Автомобиль был ввезен из Республики Беларусь в 2023 году, имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, электронный ПТС без регистрации, что позволяет Вас стать первым владельцем.

Внутренний климат контролируется кондиционером, обеспечивая приятный микроклимат в салоне независимо от погоды. Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам безопасно маневрировать при парковке. Кроме того, в автомобиле установлен круиз-контроль, который облегчит длительные поездки и позволит вам насладиться комфортной поездкой.

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